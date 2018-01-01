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Ковнацки: Не нужно иметь идеальное тело, чтобы быть одним из лучших боксеров в истории

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Польский боксер вспомнил победу Энди Руиса.
Адам Ковнацки
Адам Ковнацки
Getty Images

Боксер - супертяжеловес Адам Ковнацки не считает, что параметры тела являются основным фактором для достижения побед. 

“Мы, пухлые парни, тоже умеем боксировать, ведь мы тут боксом занимаемся, а не бодибилдингом. Вам не нужно иметь идеальное тело, чтобы быть одним из лучших боксеров в истории.

Вы забыли, что сделал Энди Руис? Тоже самое я собираюсь сделать с Деонтеем Уайлдером в будущем. Я уже победил Шпильку и Вашингтона более эффектно, чем это сделал он.

Скоро я разберусь с Крисом Арреолой. Моя цель - стать чемпионом WBC в супертяжелом весе“, - цитирует Ковнацки Sporting news.

Напомним, бой Ковнацки - Арреола состоится 3 августа в Нью-Йорке.

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Теги: Адам Ковнацки, Крис Арреола, бокс
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