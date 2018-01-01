Ковнацки: Не нужно иметь идеальное тело, чтобы быть одним из лучших боксеров в истории

Польский боксер вспомнил победу Энди Руиса.

Боксер - супертяжеловес Адам Ковнацки не считает, что параметры тела являются основным фактором для достижения побед.

“Мы, пухлые парни, тоже умеем боксировать, ведь мы тут боксом занимаемся, а не бодибилдингом. Вам не нужно иметь идеальное тело, чтобы быть одним из лучших боксеров в истории.

Вы забыли, что сделал Энди Руис? Тоже самое я собираюсь сделать с Деонтеем Уайлдером в будущем. Я уже победил Шпильку и Вашингтона более эффектно, чем это сделал он.

Скоро я разберусь с Крисом Арреолой. Моя цель - стать чемпионом WBC в супертяжелом весе“, - цитирует Ковнацки Sporting news.

Напомним, бой Ковнацки - Арреола состоится 3 августа в Нью-Йорке.