WBC отсрочил торги по бою Ломаченко - Кэмпбелл

Команды получили дополнительное время на организацию поединка.

WBC согласился вновь перенести торги по бою между чемпионом мира в легком весе по версиям WBA и WBO Василием Ломаченко и Люком Кэмпбеллом, на кону которого будет стоять пояс организации.

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Как сообщает vringe.com со ссылкой на инсайдера The Athletic Лэнса Пагмаера, команды в скором времени договорятся о проведении боя в Лондоне (Англия) на арене О2. Отмечается, что Ломаченко примет условия промоутера британца Эдди Хирна.

Ожидается, что поединок состоится 31-го августа.

Ранее сообщалось, что украинец Василий Ломаченко восстанавливается после травмы в Таиланде.