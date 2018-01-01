Переключиться на мобильную версию

WBC отсрочил торги по бою Ломаченко - Кэмпбелл

Комментариев: 0
Команды получили дополнительное время на организацию поединка.
Василий Ломаченко
Василий Ломаченко
Getty Images

WBC согласился вновь перенести торги по бою между чемпионом мира в легком весе по версиям WBA и WBO Василием Ломаченко и Люком Кэмпбеллом, на кону которого будет стоять пояс организации.

Читай также: Кэмпбелл рассказал о секретах, которые помогут ему победить Ломаченко

Как сообщает vringe.com со ссылкой на инсайдера The Athletic Лэнса Пагмаера, команды в скором времени договорятся о проведении боя в Лондоне (Англия) на арене О2. Отмечается, что Ломаченко примет условия промоутера британца Эдди Хирна.

Ожидается, что поединок состоится 31-го августа.

Ранее сообщалось, что украинец Василий Ломаченко восстанавливается после травмы в Таиланде.

Поделись:
Теги: бокс, Василий Ломаченко, Люк Кэмпбелл
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: vringe.com

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь