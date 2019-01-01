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Хирн: Хейтеры добавляют Джошуа мотивации вновь править хэвивейтом

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Промоутер уверен в том, что его подопечному удастся вернуть себе чемпионские пояса.
Энтони Джошуа и Эдди Хирн
Энтони Джошуа и Эдди Хирн
Getty Images

Эдди Хирн, промоутер британского супертяжеловеса Энтони Джошуа (22-1, 21 КО), прокомментировал критику в адрес его клиента после поражения Энди Руису.

“Люди имеют право на собственное мнение. Фьюри каждый день дает разные комментарии - то он хвалит Джошуа, то критикует. Уайлдер вообще говорит то, что от него хотят услышать окружающие.

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Но это неважно. Жизнь - это череда черных и белых полос. Все любят тебя, когда ты на вершине, но отворачиваются, когда ты терпишь неудачу. Джошуа благодарен преданным поклонникам, которые продолжают его поддерживать.

Фанаты мотивирую Энтони, но и хейтеры тоже. Они помогут ему вернуться и вновь править хэвивейтом. Джошуа - замечательный человек и великий чемпион“, - приводит слова Хирна Sky Sports.

Напомним, Энтони Джошуа сенсационно потерпел первое поражение в карьере, проиграв чемпионские пояса техническим нокаутом Энди Руису.

После поражения его команда активировала пункт о реванше в контракте с Руисом. Новоиспеченный чемпион хотел бы провести реванш в Мексике, а британец не против вновь сразиться в США.

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Теги: бокс, Энтони Джошуа, Эдди Хирн
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