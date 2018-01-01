Третий бой Альвареса и Головкина может сорваться

Боксер из Казахстана не хочет проводить поединок в Лас-Вегасе.

Чемпион мира в среднем весе по версиям WBC, WBA и IBF Сауль "Канело" Альварес не может прийти к соглашению с экс-чемпионом Геннадием Головкиным о проведении третьего боя.

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Как сообщает Sports Illustrated, встреча между боксерами находится под угрозой срыва из-за того, что казахстанец не хочет проводить бой в Лас-Вегасе, где состоялись два предыдущих поединка между спортсменами.

Альварес настаивает именно на этом городе, однако Головкин предлагает побоксировать в Нью-Йорке или Техасе.

Источник сообщает, что "Канело" готов выйти из переговоров, если до пятницы стороны не сумеют прийти к соглашению. В этом случае он может провести бой против чемпиона WBO в среднем весе Деметриуса Андраде или чемпиона WBA во втором среднем весе Каллума Смита.

Стоит сказать, первый поединок Альварес - Головкин в сентябре 2017-го года завершился вничью, а во второй встрече в 2018-м году "Канело" одержал победу раздельным решением судей.

Напомним, в своем последнем бою в мае 2019-го года Сауль Альварес одолел Даниэля Джейкобса. Геннадий Головкин провел свой последний бой в июне, в котором отправил Стива Роллса в нокаут.