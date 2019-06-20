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Отец Лопеса: Я уйду из бокса, если мой сын проиграет Ломаченко

Комментариев: 2
Отец американского боксера уверен, что бой против Ломаченко будет очень легким.
Теофимо Лопес
Теофимо Лопес
BoxingScene

Теофимо Лопес-старший, отец и тренер юного американского проспекта Теофимо Лопеса (13-0, 11 КО) не сомневается в том, что его сын спокойно перебоксирует Василия Ломаченко (13-1, 10 КО).

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“Ломаченко говорил, что у нас должен быть пояс. У нас будет титул и послушаем, что он скажет на это. Мы объединим все четыре пояса. Мы не готовы к бою с Ломаченко? Вы не в своем уме. Думаю, это будет самый легкий бой, который у нас был. Не вижу, чтобы он прошел четыре-пять раундов против нас. Клянусь богом, я не вижу этого.

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Мы не проиграем. Я уйду из бокса, если мы проиграем этому мальцу. Если бы вы только видели, что Теофимо может делать... Ломаченко и рядом не стоит. Не удивлюсь, если Ломаченко испугается боя и спуститься во второй полулегкий вес“, - приводит слова Лопеса Vringe.com.

Ранее Теофимо Лопес-старший отметил, что Тайсон Фьюри уверен в победе американского проспекта над Василием Ломаченко.

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Теги: бокс, Теофимо Лопес, Василий Ломаченко
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  20.06.2019, 22:10
Оценка:  0
гость
Какой дерзкий,ух прям ух...
SoulKeeper    20.06.2019, 22:08
Оценка:  0
SoulKeeper
Тебя унесут с инфарктом, когда твой сынуля будет лежать на канвасе обоссаный Васей.
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