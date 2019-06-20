Отец Лопеса: Я уйду из бокса, если мой сын проиграет Ломаченко

Отец американского боксера уверен, что бой против Ломаченко будет очень легким.

Теофимо Лопес-старший, отец и тренер юного американского проспекта Теофимо Лопеса (13-0, 11 КО) не сомневается в том, что его сын спокойно перебоксирует Василия Ломаченко (13-1, 10 КО).

Читай также: Арум: Лопес не примет участие в турнире от WBC, он добьется боя с Ломаченко по-другому

“Ломаченко говорил, что у нас должен быть пояс. У нас будет титул и послушаем, что он скажет на это. Мы объединим все четыре пояса. Мы не готовы к бою с Ломаченко? Вы не в своем уме. Думаю, это будет самый легкий бой, который у нас был. Не вижу, чтобы он прошел четыре-пять раундов против нас. Клянусь богом, я не вижу этого.

Читай также: Лопес: Ломаченко соберет пояса, а я заберу их у него

Мы не проиграем. Я уйду из бокса, если мы проиграем этому мальцу. Если бы вы только видели, что Теофимо может делать... Ломаченко и рядом не стоит. Не удивлюсь, если Ломаченко испугается боя и спуститься во второй полулегкий вес“, - приводит слова Лопеса Vringe.com.

Ранее Теофимо Лопес-старший отметил, что Тайсон Фьюри уверен в победе американского проспекта над Василием Ломаченко.