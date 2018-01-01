Фьюри: Один раз я уже побил Уайлдера, и смогу сделать это и во второй

Предположительно, боксеры проведут реванш в следующем году.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри считает, что предстоящий бой с чемпионом WBC Деонтеем Уайлдером будет самым большим событием в мире бокса.

“Сражение с Уайлдером все ближе. Ранее в супертяжелом дивизионе было три всадника, теперь только два.

Один раз я уже побил Уайлдера, значит смогу сделать это и во второй. Я не сомневаюсь, что наш поединок станет глобальным событием в мире бокса“, – приводит слова Фьюри Boxing Scene.

Напомним, первый бой между Уайлдером и Фьюри завершился вничью.

Ранее сообщалось, что боксеры проведут реванш в 2020 году.