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Сиренко станет спарринг-партнером Поветкина

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Украинец будет помогать российскому боксеру готовиться к поединку.
Владислав Сиренко
Владислав Сиренко
facebook.com/luckypunch.net/

Украинский супертяжеловес Владислав Сиренко (11-0, 10 КО) станет спарринг-партнером российского спортсмена Александра Поветкина (34-2, 24 КО).

Менеджер украинца Максим Михайлев рассказал, что Владислав будет помогать Александру готовиться к бою, который состоится 12-го июля в Саудовской Аравии.

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"Мы думали, что отдохнем, поездим по ЮАР, где его очень любят, но поступило предложение от тренерского штаба нашего друга Александра Поветкина, который попросил помочь в подготовке к будущему бою и мы с радостью согласились.

24 июня вылетаем и проведем у него в лагере две недели интенсивных спаррингов", - рассказал менеджер в интервью Luckypunch.net.

На данный момент неизвестно, кто будет соперником Поветкина. Отметим, что Сиренко уже работал в лагере россиянина во время его подготовки к поединку с Джошуа.

Стоит сказать, что в ближайшие выходные Владислава ожидает бой с Денисом Бахтовым в ЮАР, а после этого он отправится в лагерь Поветкина.

Ранее украинский боксер Александр Усик рассказал, почему отказался проводить бой с Александром Поветкиным.

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Теги: бокс, Александр Поветкин, Владислав Сиренко
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