Гарсия сделал свой прогноз на бой между Пакьяо и Турманом

Бой состоится 20 июля.

Экс-чемпион мира Майки Гарсия поделился своим мнением о бое между чемпионами WBA в полусреднем весе Мэнни Пакьяо и Китом Турманом.

Американский боксер считает, что победит филиппинец.

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“Без сомнения, у Мэнни осталось еще много сильных качеств, он до сих пор дерется на высоком уровне. Однако сейчас его ожидает непростой бой. Турман находится в прекрасной форме, он сильный, голоден и мотивирован, и к предстоящему поединку он готовится упорнее, чем когда-либо.

У Пакьяо предостаточно нужных качеств для того, чтобы одержать победу - работа, скорость рук, углы, ударная мощь. Но Киту достаточно ударить, и это может переломить ход боя. Сейчас не так много боксеров, которые могут одолеть парня своего уровня, моложе на 10 лет, но Пакьяо как раз из них“, - сказал Гарсия в интервью YouTube-каналу Fighthype.com.

Напомним, бой Пакьяо - Турман состоится 20 июля в Лас-Вегасе (США) и будет показан на телеканале FOX.

Ранее стало известно, сколько Мэнни заработает за этот поединок.