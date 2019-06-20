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Ломаченко проходит процесс восстановления в Таиланде

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Украинский боксер отдыхает в Бангкоке.
Василий Ломаченко
Василий Ломаченко
Getty Images

Чемпиона мира по версиям WBA и WBO в легком весе Василий Ломаченко восстанавливается после травмы и готовится к своему следующему бою в Бангкоке (Таиланд).

Василий показал фотографию своей утренней тренировки с красивым видом на столицу азиатской страны.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

🏊🏼‍♂️morning training

Допис, поширений LOMA (@lomachenkovasiliy)

Напомним, Василий Ломаченко получил травму во время своего последнего боя против Энтони Кроллы. Изначально он думал, что сломал руку, но потом оказалось, что травма не такая серьезная, однако ему три месяца нельзя бить правой рукой.

Следующий бой украинца состоится состоится 31 августа в Лондоне против Люка Кэмпбелла.

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Теги: бокс, Василий Ломаченко
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