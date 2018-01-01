Иока нокаутировал Паликте и стал чемпионом в первом легчайшем весе
Японский боксер завоевал вакантный пояс WBO.
Чемпион мира в минимальном весе, в первом наилегчайшем весе и в наилегчайшем весе Кадзуто Иока завоевал вакантный пояс WBO в первом легчайшем весе.
Японец одержал победу техническим нокаутом над Астоном Паликте.
В десятом раунде Иока нанес филиппинцу серию точных ударов, после чего рефери остановил поединок.
Таким образом, Кадзуто стал первым в истории японского бокса чемпионом мира в четырех весовых категориях.
Отметим, что боксеру удалось завоевать пояс со второй попытки. В первый раз он проиграл Донни Ниетесу.
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