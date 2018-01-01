Иока нокаутировал Паликте и стал чемпионом в первом легчайшем весе

Японский боксер завоевал вакантный пояс WBO.

Чемпион мира в минимальном весе, в первом наилегчайшем весе и в наилегчайшем весе Кадзуто Иока завоевал вакантный пояс WBO в первом легчайшем весе.

Японец одержал победу техническим нокаутом над Астоном Паликте.

В десятом раунде Иока нанес филиппинцу серию точных ударов, после чего рефери остановил поединок.

Таким образом, Кадзуто стал первым в истории японского бокса чемпионом мира в четырех весовых категориях.

Отметим, что боксеру удалось завоевать пояс со второй попытки. В первый раз он проиграл Донни Ниетесу.