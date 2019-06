Спенс проведет объединительный бой с Портером

Чемпион мира по версии IBF в полусреднем весе Эррол Спенс (25-0, 21 КО) и обладатель титула WBC Шон Портер (30-2-1, 17 КО) проведут объединительный бой.

Как сообщил журналист Майк Коппинджер на своей страничке в Twitter, стороны уже согласовали детали сделки. Отмечается, что поединок состоится осенью.

BREAKING: Sources tell @TheAthleticBOX that Errol Spence Jr. and Shawn Porter have finalized a deal for a welterweight title unification showdown this fall on pay-per-view. Going to be a great action fight. Details to follow over at @TheAthletic #SpencePorter