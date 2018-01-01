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Тренер Фьюри: Усику будет очень непросто с соперниками размеров Тайсона

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Бен Дэвидсон уверен, что украинца ожидают проблемы в супертяжелой весовой категории.
Александр Усик
Александр Усик
Getty Images

Бен Дэвисон, тренер экс-чемпиона мира в хэвивейте британца Тайсона Фьюри, считает, что украинскому боксеру Александру Усику будет нелегко в супертяжелом весе.

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"Я смотрел интервью Усика, в котором он открыто сказал, что Фьюри для него очень большой соперник. Вы знаете, если мы посмотрим на стиль Усика, то вполне очевидно, что ему будет очень непросто с соперниками размеров Тайсона.

Безусловно, Александр - фантастический спортсмен, и он отлично проявит себя в хэвивейте. Но у него будет много проблем с действительно большими парнями этого дивизиона", - приводит слова Дэвисона TheRingDigital.

Ранее президент IBF отметил, что у Александра Усика хорошие шансы показать себя в хэвивейте.

Напомним, дебют украинца в супертяжелом весе должен был состояться 25-го мая в бою против Карлоса Такама. Однако Усик получил травму в процессе подготовки к поединку.

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Теги: бокс, Александр Усик, супертяжелый вес
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