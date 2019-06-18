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Отец Лопеса: Фьюри сказал, что мой сын справится с Ломаченко

Комментариев: 4
"Цыганский король" считает юного американца особенным боксером.
Теофимо Лопес
Теофимо Лопес
BoxingScene

Отец и тренер американского проспекта легкого веса Теофимо Лопеса рассказал, что именитый британец Тайсон Фьюри уверен в победе Лопеса над украинцем Василием Ломаченко.

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“Около 30 минут Фьюри смотрел за тренировкой моего сына, а потом он подошел ко мне и сказал: “Твой сын особенный“. Он сказал, что Теофимо легко справится с Ломаченко. Заметьте, это сказал парень, который знает бокс“, - приводит слова отца Лопеса Fight Hub TV.

Ранее Теофимо Лопес заявил, что он заберет у Василия Ломаченко пояса.

Отметим, что американец готов ждать боя с украинцем до декабря 2019-го года.

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Теги: бокс, Тайсон Фьюри, Теофимо Лопес, Василий Ломаченко
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Комментариев (4)
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гость  (аноним)  18.06.2019, 21:29
Оценка:  -2
гость
21.00 Лопес такой же как и Руис. Руиса тоже считали никаким..
Лесоруб.  (аноним)  18.06.2019, 21:25
Оценка:  -2
Лесоруб.
Тут и без отца ясно . что выпендрёжник ляжет..
ВоблаВологда  (аноним)  18.06.2019, 21:00
Оценка:  +2
ВоблаВологда
А кто такой этот Попес ? Очередная выскочка.
гость  (аноним)  18.06.2019, 20:50
Оценка:  -2
гость
Все выпендрёжники типа лома усика джоуша уже начали падать..
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