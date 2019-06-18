Отец Лопеса: Фьюри сказал, что мой сын справится с Ломаченко
"Цыганский король" считает юного американца особенным боксером.
Отец и тренер американского проспекта легкого веса Теофимо Лопеса рассказал, что именитый британец Тайсон Фьюри уверен в победе Лопеса над украинцем Василием Ломаченко.
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“Около 30 минут Фьюри смотрел за тренировкой моего сына, а потом он подошел ко мне и сказал: “Твой сын особенный“. Он сказал, что Теофимо легко справится с Ломаченко. Заметьте, это сказал парень, который знает бокс“, - приводит слова отца Лопеса Fight Hub TV.
Ранее Теофимо Лопес заявил, что он заберет у Василия Ломаченко пояса.
Отметим, что американец готов ждать боя с украинцем до декабря 2019-го года.
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