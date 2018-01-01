Миллер рассказал, почему употреблял допинг

Американец согласился с тем, что поступил неправильно.

Американский боксер Джаррелл Миллер, который на данный момент отбывает дисквалификацию за употребление допинга, отметил, что принимал запрещенные препараты для восстановления после травмы, но сделал это ненамеренно.

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“Жулик? Да какой из меня жулик, неправда это. Все дело в том, что я получил травму и просто хотел хорошо подготовиться к бою с Джошуа. Мне пришлось применить препараты, которые способствуют восстановлению связок, но я не думал, что это допинг.

Сейчас я знаю, что повел себя неправильно, но даже в этой ситуации есть свой позитив. Теперь я знаю, кто есть кто. Эта ситуация показала, кто является моим другом, а кто - подлым врагом“, - цитирует Миллера Badlefthook.

Напомним, незадолго до боя с Энтони Джошуа Джаррелл Миллер провалил несколько допинг-тестов подряд, за что WBA дисквалифицировала американца на полгода.