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Салита считает, что бой между Миллером и Фьюри может стать одним из лучших в истории бокса

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Благодаря харизмам обоих боксеров поединок может стать одним из ключевых мегафайтов.
Джаррелл Миллер
Джаррелл Миллер
Getty Images

Дмитрий Салита, промоутер американского боксера Джаррелла Миллера, прокомментировал ситуацию вокруг потенциального поединка его подопечного с экс-чемпионом мира в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри.

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“Джаррелл является одним из самых популярных представителей супертяжелого дивизиона. Он посетил поединок Тайсона Фьюри с Томом Шварцом, так что не удивительно, что появились спекуляции о поединке Миллера с Фьюри.

Но на данный момент никаких бесед об организации этого боя у нас не было.

Если организовать сражение в правильное время, то благодаря харизмам обоих боксеров он может стать одним из лучших мегафайтов в истории бокса“, – приводит слова Салиты Sky Sports.

Отметим, что Миллер на данный момент отбывает дисквалификацию за использование допинга.

Напомним, в последнем бою Тайсон Фьюри не испытал проблем в поединке с малоизвестным немцем. Британец нокаутировал Тома Шварца во втором раунде.

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Теги: Джарелл Миллер, Тайсон Фьюри, бокс, поединок.
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