Салита считает, что бой между Миллером и Фьюри может стать одним из лучших в истории бокса

Благодаря харизмам обоих боксеров поединок может стать одним из ключевых мегафайтов.

Дмитрий Салита, промоутер американского боксера Джаррелла Миллера, прокомментировал ситуацию вокруг потенциального поединка его подопечного с экс-чемпионом мира в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри.

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“Джаррелл является одним из самых популярных представителей супертяжелого дивизиона. Он посетил поединок Тайсона Фьюри с Томом Шварцом, так что не удивительно, что появились спекуляции о поединке Миллера с Фьюри.

Но на данный момент никаких бесед об организации этого боя у нас не было.

Если организовать сражение в правильное время, то благодаря харизмам обоих боксеров он может стать одним из лучших мегафайтов в истории бокса“, – приводит слова Салиты Sky Sports.

Отметим, что Миллер на данный момент отбывает дисквалификацию за использование допинга.

Напомним, в последнем бою Тайсон Фьюри не испытал проблем в поединке с малоизвестным немцем. Британец нокаутировал Тома Шварца во втором раунде.