Арум сообщил, когда может состояться бой Кроуфорд - Спенс

Промоутер рассчитывает организовать грандиозный поединок для своего клиента.

Боб Арум, промоутер чемпиона мира по версии WBO в полусреднем весе Теренса Кроуфорда (35-0-0, 26 KO), заявил, что хочет организовать для своего подопечного бой с обладателем титула IBF Эрролом Спенсом (25-0-0, 21 KO).

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"По плану следующий бой Кроуфорда должен состояться осенью. Наша команда надеется устроить поединок, который хотят видеть все - Кроуфорд против Спенса. Это будет грандиозный бой.

Думаю, что Спенс тоже хочет этого боя, и я очень надеюсь, что мы его организуем. Если не получится это сделать, то мы выставим против Теренса лучшего доступного боксера полусреднего веса", - цитирует Арума boxingnews24.com.

Ранее сообщалось, что Теренс Кроуфорд в конце этого года может провести бой против Келла Брука.