Переключиться на мобильную версию

Арум сообщил, когда может состояться бой Кроуфорд - Спенс

Комментариев: 0
Промоутер рассчитывает организовать грандиозный поединок для своего клиента.
Боб Арум
Боб Арум
Getty Images

Боб Арум, промоутер чемпиона мира по версии WBO в полусреднем весе Теренса Кроуфорда (35-0-0, 26 KO), заявил, что хочет организовать для своего подопечного бой с обладателем титула IBF Эрролом Спенсом (25-0-0, 21 KO).

Читай также: Кроуфорд бросил вызов всем чемпионам мира в среднем весе

"По плану следующий бой Кроуфорда должен состояться осенью. Наша команда надеется устроить поединок, который хотят видеть все - Кроуфорд против Спенса. Это будет грандиозный бой.

Думаю, что Спенс тоже хочет этого боя, и я очень надеюсь, что мы его организуем. Если не получится это сделать, то мы выставим против Теренса лучшего доступного боксера полусреднего веса", - цитирует Арума boxingnews24.com.

Ранее сообщалось, что Теренс Кроуфорд в конце этого года может провести бой против Келла Брука.

Поделись:
Теги: бокс, Боб Арум, Теренс Кроуфорд, Эррол Спенс
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь