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Сталлоне: Спасибо тебе, Фьюри, ты настоящий чемпион

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Именитый американский актер выразил благодарность Тайсону Фьюри за его образ во время боя против Тома Шварца.
Сильвестр Сталлоне
Сильвестр Сталлоне
Getty Images

Известный американский актер Сильвестр Сталлоне поблагодарил британского боксера Тайсона Фьюри, который вышел на ринг в бою против немца Тома Шварца в образе Аполло Крида, киногероя фильма "Рокки".

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"Спасибо тебе, Тайсон Фьюри. Ты - настоящий чемпион. Было очень приятно видеть эти моменты вживую. "Пока гонг не прозвенел, бой продолжается". Извините, я имею в виду 1985 год (год выхода "Рокки 4" в прокат - прим. ред.). Это было невероятно", - написал Сталлоне на своей страничке в Instagram.

Напомним, в своем последнем бою Тайсон Фьюри нокаутировал Тома Шварца во втором раунде. Смотрите видео нокаута в бою Фьюри - Шварц.

Ранее сообщалось, что британец осенью может встретиться на ринге с Курбатом Пулевым.

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Теги: бокс, Тайсон Фьюри, Сильвестр Сталлоне
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