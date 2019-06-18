Президент IBF: Усик имеет хорошие шансы показать себя среди супертяжеловесов

Дэрил Пиплз сравнил украинца с легендарным боксером.

Президент IBF Дэрил Пиплз поделился своим мнением о перспективах украинца Александра Усика в супертяжелом весе.

“Усик уже доказал, что является прекрасным боксером с отличной техникой, так что легко с ним не будет никому.

Да, он будет уступать некоторым супертяжам в размерах, но вспомните Эвандера Холифилда и успех, которого он добился. У Усика сильнейший удар и прекрасная техника, так что у него хорошие шансы показать себя среди супертяжеловесов.

У Гассиева есть такие же сильные стороны, как и у Усика, так что и у него есть неплохая возможность быть успешным в этой весовой категории“, - заявил Пиплз.

Напомним, Александр Усик в скором времени планирует провести дебютный поединок в супертяжелом весе. Изначально его дебют должен был состояться 25-го мая в бою против Карлоса Такама. Однако украинец получил травму в процессе подготовки к поединку.

Напомним, Мурат Гассиев, в свою очередь, дебютирует в супертяжелом весе в бою против Джоуи Давейко.