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Президент IBF: Усик имеет хорошие шансы показать себя среди супертяжеловесов

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Дэрил Пиплз сравнил украинца с легендарным боксером.
Александр Усик
Александр Усик
Getty Images

Президент IBF Дэрил Пиплз поделился своим мнением о перспективах украинца Александра Усика в супертяжелом весе.

“Усик уже доказал, что является прекрасным боксером с отличной техникой, так что легко с ним не будет никому.

Да, он будет уступать некоторым супертяжам в размерах, но вспомните Эвандера Холифилда и успех, которого он добился. У Усика сильнейший удар и прекрасная техника, так что у него хорошие шансы показать себя среди супертяжеловесов.

У Гассиева есть такие же сильные стороны, как и у Усика, так что и у него есть неплохая возможность быть успешным в этой весовой категории“, - заявил Пиплз.

Напомним, Александр Усик в скором времени планирует провести дебютный поединок в супертяжелом весе. Изначально его дебют должен был состояться 25-го мая в бою против Карлоса Такама. Однако украинец получил травму в процессе подготовки к поединку.

Напомним, Мурат Гассиев, в свою очередь, дебютирует в супертяжелом весе в бою против Джоуи Давейко.

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Теги: бокс, Александр Усик, Мурат Гассиев
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Источник: vringe.com

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Комментариев (1)
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Peyot    18.06.2019, 11:00
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Peyot
ну ты сравнил хер с пальцем Уиск техничный скоротсной боксер, а Гасией просто крепкий подбородок ...
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