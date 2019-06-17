Пулев: Готов драться с Фьюри в любое время
Кубрат намерен забрать пояс IBF себе.
38-летний болгарский супертяжеловес Кубрат Пулев отреагировал на информацию о возможном бое против экс-чемпиона мира Тайсона Фьюри за пояс IBF.
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“Его последний оппонент не был хорош, не показал ничего особенного. Я готов выйти на ринг против Фьюри. Однако я обязательный претендент по линии IBF, и мне предстоит борьба за пояс этой организации.
А потом мы можем устроить поединок с Фьюри. Это можно сделать. Я готов драться в любое время“, – приводит слова Пулева Behind The Gloves.
Напомним, британец не испытал проблем в поединке с малоизвестным немцем, уже во втором раунде Тайсон Фьюри нокаутировал Тома Шварца.
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