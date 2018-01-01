Фьюри и Пулев могут встретиться на ринге осенью

На кону может стоять титул IBF.

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри может провести бой против болгарского боксера Кубрата Пулева за пояс чемпиона мира по версии IBF. Об этом сообщает журналист Sports Illustrated Крис Манник.

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“Мне известно, что Пулев - кандидат на встречу с Фьюри этой осенью. Но пока что промоутеры из Top Rank, представляющие интересы Тайсона, пытаются заполучить бой с чемпионом WBC Деонтеем Уайлдером.

Пулев пока ждет, что решит IBF, если Энди Руис согласится на реванш с Джошуа. Кубрат является обязательным претендентом на пояс IBF и должен получить бой за пояс этой организации. Но если Руис все же подпишет контракт на реванш с Джошуа, то IBF сможет лишить его пояса. И тогда Фьюри с Пулевым подерутся за этот титул“, - заявил Манник.

Напомним, Тайсон Фьюри после своей победы над немцем Томом Шварцом пожелал своему сопернику продолжать бороться и не брать пример с именитого Энтони Джошуа, который проиграл свои пояса Энди Руису.