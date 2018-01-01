Беллью заявил, что Фьюри - технически лучший тяжеловес на планете

Фьюри никогда не смогут списать со счетов.

36-летний экс-чемпион мира в тяжелом весе Тони Беллью (30-3-1, 8 КО), прокомментировал легкую победу Тайсона Фьюри над Томом Шварцем.

Читай также: Промоутер Фьюри рассказал о следующем сопернике британца

“Без сомнений, Тайсон Фьюри – технически лучший тяжеловес на планете.

Он лучший боксер из всех. Просто ему не хватает определенных вещей, таких как чистая грубая сила и сила кого-то вроде Энтони Джошуа.

Но, как мы недавно видели, это может быть побеждено другими вещами – таймингом и разнообразием ударов.

Читай также: Фьюри похвалил Шварца за бой, подколов Джошуа

У каждого тяжеловеса есть недостаток. Тайсон Фьюри падает, но он встает. Его никогда не смогут списать со счетов“, – приводит слова Беллью talkSport.

Напомним, Тайсон Фьюри нокаутировал Тома Шварца во втором раунде. Смотрите видео нокаута в бою Фьюри - Шварц.

После этого Боб Арум заявил, что реванш Фьюри - Уайлдер может принести больше денег, чем бой Мейвезер - Пакьяо.