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Пакьяо: Хочу доказать, что в 40 лет я способен побить непобежденного чемпиона

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Филиппинец считает, что никому не стоит списывать его со счетов.
Мэнни Пакьяо и Кит Турман
Мэнни Пакьяо и Кит Турман
Getty Images

Чемпион мира по версии WBA Regular в полусреднем весе филиппинец Мэнни Пакьяо прокомментировал свои шансы на победу в бою против непобежденного обладателя титула WBA Super Кита Турмана.

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“Я хочу доказать всем, что даже в свои 40 лет я способен побить непобежденного чемпиона. Меня не смущает тот факт, что я являюсь аутсайдером в этом поединке. Меня ничуть не пугает Кит Турман, наоборот, он меня мотивирует.

Сейчас я тренируюсь упорнее, чем когда-либо прежде. Это будет самый тяжелый тест в моей карьере. Я надеюсь, что эта история будет о том, что в 40 лет можно быть успешным“, - приводит слова Пакьяо Bad Left Hook.

Напомним, бой Пакьяо - Турман состоится 20 июля в Лас-Вегасе (США) и будет показан на телеканале FOX. 

Ранее стало известно, сколько Пакьяо заработает за этот поединок.

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Теги: бокс, Мэнни Пакьяо, Кит Турман
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