Промоутер Фьюри рассказал о следующем сопернике британца

Фрэнк Уоррен заявил, что до реванша с Деонтеем Уайлдером британец проведет еще один серьезный поединок.

Фрэнк Уоррен, промоутер британского боксера Тайсона Фьюри (28-0-1, 20 КО), прокомментировал дальнейшие планы своего клиента.

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"Фьюри проведет следующий бой в конце сентября или начале октября. Ожидается, что поединок состоится на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке. Соперником Тайсона станет боксер из топ-5 рейтинга. А после этого мы постараемся организовать реванш с Уайлдером.

Этот поединок хочет и Фьюри, и Уайлдер, и мы, промоутеры, тоже готовы к его организации. Надеюсь, у нас получится вовремя его организовать. Бокс для Фьюри - настоящий источник вдохновения", - цитирует Уоренна Talksport.com.

Отметим, что в первом поединке в декабре 2018-го года Деонтей Уайлдер дважды отправил в нокдаун Тайсона Фьюри, однако бой завершился вничью.

Напомним, в своем последнем бою в минувшие выходные Тайсон Фьюри нокаутировал Тома Шварца во втором раунде. Смотрите видео нокаута в бою Фьюри - Шварц.

После этого Боб Арум заявил, что реванш Фьюри - Уайлдер может принести больше денег, чем бой Мейвезер - Пакьяо.