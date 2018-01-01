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Арум: Реванш Фьюри с Уайлдером принесет нам больше денег, чем бой Мейвезера с Пакьяо

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Промоутер "цыганского короля" работает над организацией второго боя своего клиента с Деонтеем Уайлдером.
Деонтей Уайлдер и Тайсон Фьюри
Деонтей Уайлдер и Тайсон Фьюри
Getty Images

Боб Арум, глава промоутерской компании Top Rank, представляющей интересы экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (27-0-1, 19 KO), высказался по поводу возможного реванша своего клиента с чемпионом WBC Деонтеем Уайлдером (41-0-1, 40 КО).

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"Предполагаю, что и Фьюри, и Уайлдер выиграют свои следующие поединки. Если все так и будет, то мы сможем организовать реванш в начале 2020-го года. Этот бой будет транслироваться по системе pay-per-view. 

Думаю, что реванш Фьюри с Уайлдером принесет нам больше денег, чем бой Мейвезера с Пакьяо. Эти два маленьких парня великие бойцы, но они не супертяжеловесы.

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Почему первый бой Фьюри с Уайлдером не был кассовым? Публика в США была незнакома с Тайсоном, но теперь они знают его. А после боя в октябре узнают его еще больше. Уверен, реванш принесет более 4 миллионов подписок PPV", - цитирует Арума BoxingScene

Напомним, в своем последнем бою в минувшие выходные Тайсон Фьюри нокаутировал Тома Шварца во втором раунде. Смотрите видео нокаута в бою Фьюри - Шварц.

Ранее сообщалось, что британский боксер Диллиан Уайт заявил, что ему жаль потраченного на просмотр этого боя времени.

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Теги: бокс, Боб Арум, Тайсон Фьюри, Деонтей Уайлдер, реванш
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