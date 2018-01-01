Макабу - Кудряшов: полное видео боя
Смотрите видео боя Илунги Макабу с Дмитрием Кудряшовым за пояс WBC Silver.
Конголезский боксер Илунга Макабу победил россиянина Дмитрия Кудряшова и стал новым обладателем титула WBC Silver в тяжелом весе.
Бой завершился техническим нокаутом в пятом раунде. Россиянин пропустил серию ударов и перестал оказывать сопротивление. Судья был вынужден досрочно остановить поединок и присудить победу Макабу.
Смотрите видео боя Макабу - Кудяшов:
Ранее сообщалось, что украинец Артем Далакян нокаутировал Саравута Таворнхама и защитил титул чемпиона WBA.
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