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Макабу стал обладателем титула WBC Silver в тяжелом весе, нокаутировав Кудряшова

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Судья был вынужден остановить поединок в пятом раунде из-за того, что россиянин истекал кровью.
Илунга Макабу
Илунга Макабу
Getty Images

Вчера, 16-го июня, в Екатеринбурге (Россия) состоялся вечер бокса, главным событием которого стал поединок россиянина Дмитрия Кудряшова и конголезца Илунги Макабу за вакантный пояс WBC Super в тяжелом весе.

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Во втором раунде боксеры разменялись сильными ударами, однако в нокдауне оказался только российский спортсмен. После этого уроженец Конго начал доминировать над своим соперником, а Кудряшов продолжал пропускать большое количество ударов. 

В пятом раунде судья остановил бой, поскольку Кудряшов истекал кровью и продолжал принимать удары Макабу. Поединок завершился техническим нокаутом. После боя россиянин опубликовал свое фото с синяками на лице и разбитыми кулаками.

Таким образом, новым обладателем титула WBC Super в первом тяжелом весе стал конголезец Илунга Макабу.

Ранее сообщалось, что британец Тайсон Фьюри нокаутировал немца Тома Шварца во втором раунде.

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Теги: бокс, Дмитрий Кудряшов
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