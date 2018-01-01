Фьюри похвалил Шварца за бой, подколов Джошуа

Тайсон Фьюри пожелал своему сопернику продолжать усердно работать.

Непобежденный экс-чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри после своей победы над немцем Томом Шварцом пожелал своему сопернику продолжать бороться и не брать пример с именитого Энтони Джошуа, который проиграл свои пояса Энди Руису.

Читай также: Фьюри: Я пришел сюда, чтобы получить удовольствие и развлечься

"Недавно мы видели, как некоторые боксеры сдаются во время боя. Они отказываются продолжать поединок. Их тело истощенно и перестает слушаться. После такого кое-кто отказывается сражаться до конца.

Шварц, ты хотел продолжать драться. Ты хороший парень. Держи подбородок повыше и продолжай упорно работать в спортзале", - цитирует Фьюри Express.

Напомним, Тайсон Фьюри нокаутировал Тома Шварца во втором раунде. Смотрите видео нокаута в бою Фьюри - Шварц.

Ранее сообщалось, что британский боксер Диллиан Уайт заявил, что ему жаль потраченного на просмотр этого боя времени.