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Бриедис после победы над Гловацки сделал предложение девушке

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Она согласилась выйти за него замуж.
Бриедис после победы над Гловацки сделал предложение девушке

Латвийский боксер Майрис Бриедис после победы над поляком Кшиштофом Гловацки в полуфинале Всемирной боксерской суперсерии решился на романтический поступок.

После поединка Бриедис пригласил в ринг свою девушку – Юлию, встал перед ней на колено и открыл коробочку с кольцом, предложив выйти за него замуж.

Брюнетка ответила согласием и прямо на арене включили свадебный марш Мендельсона.

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Теги: Майрис Бриедис, бокс
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