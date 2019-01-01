Бриедис после победы над Гловацки сделал предложение девушке
Она согласилась выйти за него замуж.
Латвийский боксер Майрис Бриедис после победы над поляком Кшиштофом Гловацки в полуфинале Всемирной боксерской суперсерии решился на романтический поступок.
После поединка Бриедис пригласил в ринг свою девушку – Юлию, встал перед ней на колено и открыл коробочку с кольцом, предложив выйти за него замуж.
Брюнетка ответила согласием и прямо на арене включили свадебный марш Мендельсона.
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