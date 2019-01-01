Бриедис после победы над Гловацки сделал предложение девушке

Она согласилась выйти за него замуж.

Латвийский боксер Майрис Бриедис после победы над поляком Кшиштофом Гловацки в полуфинале Всемирной боксерской суперсерии решился на романтический поступок.

После поединка Бриедис пригласил в ринг свою девушку – Юлию, встал перед ней на колено и открыл коробочку с кольцом, предложив выйти за него замуж.

Брюнетка ответила согласием и прямо на арене включили свадебный марш Мендельсона.