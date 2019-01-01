Уайт: Фьюри боксирует с какими-то придурками

Британец считает, что его соотечественник выбрал противника далеко не своего уровня.

Британский боксер Диллиан Уайт высказался о бое непобедимого экс-чемпиона мира Тайсона Фьюри с немцем Томом Шварцем, в котором его соотечественник расправился со своим соперником за два раунда.

Первый номер в рейтинге WBC назвал этот поединок какой-то шуткой и жалеет о потраченном времени на его просмотр.

“Не могу поверить, что я потратил свое время на это подобие боксерского поединка. Бой Фьюри со Шварцем - это какая-то шутка. Тайсону Фьюри должно быть стыдно за себя. Он убегает от таких серьезных соперников, как я, чтобы боксировать с этими придурками.

Даже моя мать уничтожила бы этого бомжа Шварца за один раунд. Цыган - настоящий король бомжей“, - приводит слова Уайта Boxing Scene.

Напомним, ранее Фьюри заявил, что после боя со Шварцем хочет провести реванш с чемпионом WBC в супертяжелом весе Деонтеем Уайлдером.