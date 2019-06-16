Бриедис - об ударе локтем: Я вспомнил старые навыки из муай-тай

Латвиец стал новым чемпионом WBO, нокаутировав Гловацки.

Новый чемпион мира по версии WBO в тяжелом весе Майрис Бриедис прокомментировал свою досрочную победу над польским боксером Кшиштофом Гловацки.

Латвиец скандально нокаутировал соперника, перед этим ударив оппонента локтем в подбородок.

"Я получил удар в затылок. Хотел бы извиниться за то, как ответил своему сопернику. Я просто вспомнил свои старые навыки из муай-тай. Что касается эпизода во втором раунде, то могу сказать, что слышал гонг об окончании раунда.

Я вернусь в лагерь и перезапущу свой тренировочный процесс. Спасибо всем моим фанатам в Латвии за поддержку. Я не имел права вас подвести", - приводит слова латвийца Boxing Scene.