Переключиться на мобильную версию

Бриедис - об ударе локтем: Я вспомнил старые навыки из муай-тай

Комментариев: 1
Латвиец стал новым чемпионом WBO, нокаутировав Гловацки.
Майрис Бриедис
Майрис Бриедис
Getty Images

Новый чемпион мира по версии WBO в тяжелом весе Майрис Бриедис прокомментировал свою досрочную победу над польским боксером Кшиштофом Гловацки.

Латвиец скандально нокаутировал соперника, перед этим ударив оппонента локтем в подбородок.

"Я получил удар в затылок. Хотел бы извиниться за то, как ответил своему сопернику. Я просто вспомнил свои старые навыки из муай-тай. Что касается эпизода во втором раунде, то могу сказать, что слышал гонг об окончании раунда.

Я вернусь в лагерь и перезапущу свой тренировочный процесс. Спасибо всем моим фанатам в Латвии за поддержку. Я не имел права вас подвести", - приводит слова латвийца Boxing Scene.

Поделись:
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Отсортировать по дате Вниз
гость  (аноним)  16.06.2019, 15:02
Оценка:  0
гость
А я думаю, как он здесь похож на Марко Хука. Бигмир как обычно допускает ляпы.
гость  (аноним)  16.06.2019, 14:14
Оценка:  0
гость
Это Марко хук на фото))
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь