Далакян: Я готов к объединению титулов
Артем Далакян прокомментировал свою победу над Саравутом Таворнхамом.
Чемпион мира в наилегчайшем весе по версии WBA Артем Далакян прокомментировал свою победу над Саравутом Таворнхамом и заявил, что готов к объединительным поединкам:
"Очень хочу поблагодарить своих промоутеров и фанатов за то, что пришли поболеть. Я обещал, что покажу хороший бокс, и сделал это. Очень приятно, когда получается осуществлять обещанное.
Когда первый раз я попал, то увидел, что его повело, но подумал, что не нужно спешить. Думал, что придет его время, хватит уже бить, у каждого есть предел.
Слушал тренеров, пытался выполнять то, что они говорили, что-то получалось, а что-то нет.
Объединение? На этот вопрос, думаю, промоутер все скажет. Я готов, конечно", - заявил Далакян.
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