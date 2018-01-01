Фьюри: Я пришел сюда, чтобы получить удовольствие и развлечься

Тайсон Фьюри рассказал о своих ближайших планах на профиринге.

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри прокомментировал свою победу над Томом Шварцом техническим нокаутом во втором раунде.

"Я пришел сюда, чтобы получить удовольствие и развлечься, чтобы показать шоу. Надеюсь, все получили такое же удовольствие, как и я. Хочу поблагодарить ESPN за отличное шоу. Никогда раньше не видел такого промо. Рад, что присоединился к лучшей команде в мире.

У нас зарезервированы даты 21 сентября и 5 октября, а в следующем году мы будем охотиться на Уайлдера, чтобы заставить его отдать мне этот пояс.

Шварц пришел сюда, чтобы биться. Я хотел показать хорошее шоу. Я "выключил" этого большого парня. Да, он поймал меня пару раз, но нельзя плавать, не намокнув. Я пришел сюда получить удовольствие и не воспринимаю это слишком серьезно. Думаю, у меня получилось сделать хорошее шоу и болельщики получили то, за что они заплатили деньги.

Сегодня я буду наслаждаться победой. Потом мы договоримся о следующем бое, а затем в следующем году буду биться с Уайлдером", - цитирует Фьюри ВВС.