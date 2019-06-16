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Тайсон Фьюри нокаутировал Тома Шварца

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Британец Тайсон Фьюри не испытал проблем в поединке с малоизвестным немцем.
Тайсон Фьюри нокаутировал Тома Шварца

Британский супертяжеловес Тайсон Фьюри легко забил малоизвестного немца Тома Шварца в их поединке в Лас-Вегасе.

В первом раунде Шварц старался действовать первым номером, но почти не попадал по сопернику, а тот был гораздо точнее, попадая и джебами, и ударами справа.

Во втором раунде Тайсон Фьюри начал устраивать шоу - менял стойки, корпусом защищался от ударов соперника, а потом добил соперника - пропустив несколько весомых ударов, Том с окровавленным лицом присел на канвас. Судья отсчитал нокдаун, но продолжил бой, который принял односторонний характер. Шварц просто стоял в углу и терпел удары британца за блоком тех пор, пока рефери не остановил поединок. 

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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  16.06.2019, 07:51
Оценка:  -2
гость
Усику там делать нечего..забьют в говно..
Alcoolique    16.06.2019, 08:49
Оценка:  0
Alcoolique
так ты выйди...
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