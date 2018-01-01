Бриедис со скандалом победил Гловацки
Латвийский боксер Майрис Бриедис досрочно выиграл у поляка Кшиштофа Гловацки в Риге в полуфинале Всемирной боксерской серии.
Поединок выдался скандальным – во втором раунде Гловацки ударил Бриедиса по затылку, на что Бриедис тут же ответил сопернику ударом локтем в подбородок и поляк упал. Гловацки поднялся и продолжил бой, но тут же был отправлен в нокдаун, причем удар Бриедиса пришелся в затылок.
После возобновления боя Бриедис отправил Гловацки еще раз на канвас, но сделал это после окончания раунда – рефери просто не услышал гонг из-за шума в зале.
В третьем раунде Бриедис пошел добивать потрясенного соперника. Он без труда отправил Гловацки в еще один нокдаун, после чего судья остановил бой.
Таким образом Бриедис отобрал у поляка титул чемпиона мира по версии WBO и вышел в финал, где его соперником станет кубинец Юньер Дортикос.
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