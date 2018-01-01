Бриедис со скандалом победил Гловацки

Майрис Бриедис стал финалистом Всемирной боксерской суперсерии.

Латвийский боксер Майрис Бриедис досрочно выиграл у поляка Кшиштофа Гловацки в Риге в полуфинале Всемирной боксерской серии.

Поединок выдался скандальным – во втором раунде Гловацки ударил Бриедиса по затылку, на что Бриедис тут же ответил сопернику ударом локтем в подбородок и поляк упал. Гловацки поднялся и продолжил бой, но тут же был отправлен в нокдаун, причем удар Бриедиса пришелся в затылок.

После возобновления боя Бриедис отправил Гловацки еще раз на канвас, но сделал это после окончания раунда – рефери просто не услышал гонг из-за шума в зале.

В третьем раунде Бриедис пошел добивать потрясенного соперника. Он без труда отправил Гловацки в еще один нокдаун, после чего судья остановил бой.

Таким образом Бриедис отобрал у поляка титул чемпиона мира по версии WBO и вышел в финал, где его соперником станет кубинец Юньер Дортикос.