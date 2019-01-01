Дортикос нокаутировал Табити в полуфинале WBSS

Юньер завоевал пояс Александра Усика.

Кубинец Юньер Дортикос победил американского боксера Эндрю Табити в полуфинале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) в тяжелом весе.

Бой прошел в Риге (Латвия) и завершился победой Дортикоса нокаутом в десятом раунде. При этом в шестой трехминутке рефери лишил Табити одного балла за удар головой.

Эта победа стала для кубинца 24-й в карьере при одном поражении. Табити потерпел первое поражение (17 побед).

Таким образом, Дортикос завоевал пояс по версии IBF, который ранее принадлежал украинцу Александру Усику, и вышел в финал WBSS.

Ранее сообщалось, что украинец Артем Далакян защитил пояс чемпиона WBA в легчайшем весе.