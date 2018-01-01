Далакян нокаутировал Таворнхама и защитил титул чемпиона WBA

Арбитр остановил избиение тайца в десятом раунде.

Чемпион WBA в наилегчайшем весе Артем Далакян защитил свой титул в бою с претендентом Саравутом Таворнхамом из Таиланда.

Артем одержал уверенную победу техническим нокаутом в 10-м раунде. Поединок состоялся в Киеве в КВЦ Парковый, где Далакян уже дважды защищал свой чемпионский пояс.

Наш чемпион начал поединок намного активнее. В стартовых раундах Артем имел существенное преимущество над соперником. Однако к середине боя Таворнхам смог выровнять ситуацию и нанес несколько неприятных ударов по корпусу Далакяна.

В последних раундах Артем снова взял инициативу в свои руки и довел поединок до победного конца, зажав тайца возле канатов.

Ранее Далакян рассказал, с кем бы он хотел встретиться в ринге.