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Далакян нокаутировал Таворнхама и защитил титул чемпиона WBA

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Арбитр остановил избиение тайца в десятом раунде.
Артем Далакян
Артем Далакян
BoxingScene

Чемпион WBA в наилегчайшем весе Артем Далакян защитил свой титул в бою с претендентом Саравутом Таворнхамом из Таиланда. 

Артем одержал уверенную победу техническим нокаутом в 10-м раунде. Поединок состоялся в Киеве в КВЦ Парковый, где Далакян уже дважды защищал свой чемпионский пояс.

Наш чемпион начал поединок намного активнее. В стартовых раундах Артем имел существенное преимущество над соперником. Однако к середине боя Таворнхам смог выровнять ситуацию и нанес несколько неприятных ударов по корпусу Далакяна.

В последних раундах Артем снова взял инициативу в свои руки и довел поединок до победного конца, зажав тайца возле канатов.

Ранее Далакян рассказал, с кем бы он хотел встретиться в ринге.

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Теги: Артем Далакян, Саравут Таворнхам, бокс
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