Фьюри считает, что победит Шварца в течение первых пяти секунд боя

Непобежденный Тайсон проведет свой 29-й бой на профессиональном ринге.

30-летний экс-чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBO, IBF, WBA и IBO Тайсон Фьюри (27-0-1, 19 КО) прокомментировал предстоящий бой против Тома Шварца (24-0, 16 КО).

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“Вы разговариваете с королем! Я разберусь с ним в течение первых пяти секунд боя. Вот что я делаю, разбираю людей.

Итак, в течение первых пяти секунд я точно знаю, что с ним сделать“, – приводит слова Фьюри Boxing Scene.

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Напомним, бой состоится в ночь с субботы на воскресенье, 16 июня, в Лас-Вегасе. На кону поединка, который пройдет на арене MGM Grand, будет стоять пояс интерконтинентального чемпиона по версии Всемирной боксерской организации (WBО).

Ориентировочное начало – в 5:30 утра в воскресенье, 16 июня, по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что Тайсон готов завершить карьеру, если не одолеет Тома Шварца.