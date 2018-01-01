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Далакян: Хочу объединить пояса в своем весе

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Украинец отметил, что может также перейти в другую весовую категорию.
Артем Далакян
Артем Далакян
BoxingScene

Украинский чемпион по версии WBA в наилегчайшем дивизионе Артем Далакян рассказал, с кем бы хотел встретиться в ринге, а также отметил, почему его не интересуют бойцы из топ-5.

“Сейчас меня обязали биться с Таворнхамом. В рейтинге нет смысла выбирать из пятерки лучших, с кем бы я хотел встретиться, потому что оно мне ничего не даст. Меня интересуют варианты сражаться за звание чемпиона, чтобы был результат. 

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Хочется еще несколько поясов забрать в своей весовой категории, Желание объединять титулы также есть, после чего стоит рассматривать смену весовой категории.

Нужно будет еще обсудить вопрос перехода с моей командой, и если уже мы будем подниматься, то исключительно для чемпионских поединков, а не стоять на одном месте“, - отметил украинский боксер в интервью Luckypunch.

Напомним, уже сегодня, 15-го июня, Артем Далакян проведет защиту титула в бою против Саравута Таворнхама из Таиланда.

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Теги: бокс, Артем Далакян
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