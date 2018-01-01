WBC отказался выставлять чемпионский пояс за несколько часов до боя Бриедис - Гловацки

Всемирный боксерский совет принял решение не выставлять чемпионский пояс в первом тяжелом весе в бою Бриедис - Гловацки.

Всемирный боксерский совет (WBC) за несколько часов до поединка Всемирной боксерской суперсерии в первом тяжелом весе между Майрисом Бриедисом (25-1, 18 КО) и Кшиштофом Гловацки (31-1, КО 19) сообщил, что не будет выставлять вакантный чемпионский пояс, как изначально планировалось.

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“WBC отозвала санкцию на бой Бриедис - Гловацки. Организаторы Всемирной боксерской суперсерии не смогли сохранить целостность боя, нарушили правила и положения WBC.

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Мы против против дискриминации и злоупотребления положением. WBC изучит возможность дальнейшего участия во втором сезоне WBSS. Вскоре мы объявим о своем решении“, - приводит слова президента WBC Маурисио Сулеймана BoxingScene.

Напомним, поединок Бриедис - Гловацки состоится сегодня в Риге в 23:00 по киевскому времени. Несмотря на отсутствие пояса WBC бой остается титульным, так как Кшиштоф владеет поясом WBO.

Отметим, что чемпионский пояс WBC в первом тяжелом весе ранее принадлежал украинцу Александру Усику, но у него его отобрали из-за перехода в хэвивейт.