Уайт: Шварц - мусор, и Фьюри обязан остановить его в первых раундах

Диллиан Уайт считает, что Тайсон Фьюри выбрал себе слабого соперника.

Британский боксер Диллиан Уайт резко высказался в адрес Тайсона Фьюри, которому предстоит сразиться с Томом Шварцом.

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"Не понимаю, как Фьюри может называть себя тяжеловесом номер один и сражаться с Томом Шварцом - 56-м номером в мире и 7-м в Германии. Фьюри отказался от моего следующего противника, Оскара Риваса, чтобы сражаться с задницей и считать себя лучшим.

Том Шварц - это мусор и Фьюри обязан остановить его в первых раундах, а если он этого не сделает, то это будет ужасное выступление. Даже моя бабушка остановит Шварца", - приводит слова Уайта talkSPORT.

Напомним, поединок Тайсон Фьюри - Том Шварц состоится в Лас-Вегасе в ночь с 15-го на 16-е июня.

Ранее сообщалось, что Фьюри оказался гораздо тяжелее Шварца.