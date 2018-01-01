Арум: До пятницы мы должны урегулировать все вопросы по бою Ломаченко - Кэмпбелл

По словам промоутера, поединок, скорее всего, состоится в столице Великобритании.

Боб Арум, промоутер чемпиона мира в легком весе по версиям WBA и WBO Василия Ломаченко, рассказал о новых деталях поединка своего клиента с британцем Люком Кэмпбеллом.

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“WBC предоставила нам время до следующей пятницы, чтобы урегулировать все детали поединка Ломаченко - Кэмпбелл. Хирн хочет провести бой в Великобритании, как и я. Думаю, он уже забронировал для этого арену O2 в Лондоне.

Ломаченко тоже хочет драться в Лондоне. Он мне так и сказал: “Боб, если это возможно, то организуй бой в Лондоне“. Осталось немного потерпеть и мы официально решим вопрос о месте проведения“, - сказал Арум в интервью YouTube-каналу iFL TV.

Ранее сообщалось, что бой Ломаченко - Кэмпбелл состоится 31-го августа.

Отметим, что Василий Ломаченко прокомментировал недовольство Хирна назначением титульного боя с Кэмпбеллом.