Стали известны размеры гонораров Фьюри и Шварца

Британский боксер получит более 12 миллионов долларов.

Тайсон Фьюри и Том Шварц Getty Images

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри в субботу, 15-го июня, проведет бой против немецкого боксера Тома Шварца.

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Накануне поединка стало известно, сколько боксеры за него получат. По информации All Boxing, Фьюри заработает порядка 12,5 миллионов долларов, при этом официальная часть гонорара составляет лишь 1 миллион, а остальная сумма - бонус от показа боя от ESPN.

А вот гонорар Шварца гораздо скромнее - он получит 1 миллион долларов, из которого 250 тысяч - официальная часть.

Ранее сообщалось, что Тайсон Фьюри существенно перевесил Тома Шварца накануне боя.