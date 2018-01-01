Стали известны размеры гонораров Фьюри и Шварца
Британский боксер получит более 12 миллионов долларов.
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри в субботу, 15-го июня, проведет бой против немецкого боксера Тома Шварца.
Читай также: Фьюри и Шварц провели дуэль взглядов в преддверии боя
Накануне поединка стало известно, сколько боксеры за него получат. По информации All Boxing, Фьюри заработает порядка 12,5 миллионов долларов, при этом официальная часть гонорара составляет лишь 1 миллион, а остальная сумма - бонус от показа боя от ESPN.
А вот гонорар Шварца гораздо скромнее - он получит 1 миллион долларов, из которого 250 тысяч - официальная часть.
Ранее сообщалось, что Тайсон Фьюри существенно перевесил Тома Шварца накануне боя.
Полная версия правил