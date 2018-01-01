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Полиция в четвертый раз арестовала Маркуса Брауна

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Американский боксер вновь имеет проблемы с правоохранительными органами.
Маркус Браун
Маркус Браун
Getty Images

Непобежденный американский боксер Маркус Браун, выступающий в тяжелой весовой категории, в очередной раз был арестован.

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Как сообщает BoxingScene, спортсмен вновь нарушил запрет о приближении к своей бывшей девушке и их общей дочери. В среду, 22-го мая, Браун ворвался в квартиру экс-девушки и отказывался ее покидать.

Источник отмечает, что это уже четвертый арест Брауна за последние 18 месяцев, связанный с его бывшей девушкой. Также сообщается, что в среду, 12 июня, Брауна отпустили под залог в размере 5000 долларов. Судебное разбирательство по этому делу назначено на 12-е августа.

Ранее сообщалось, что власти Бразилии арестовали вертолет и частный самолет Неймара.

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Теги: бокс, Маркус Браун, арест, суд, скандал
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