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Фьюри оказался существенно тяжелее Шварца

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Боксеры провели традиционную церемонию взвешивания в преддверии своего поединка.
Тайсон Фьюри и Том Шварц
Тайсон Фьюри и Том Шварц
Getty Images

Британский супертяжеловес Тайсон Фьюри (27-0-1, 19 KO) и немецкий боксер Том Шварц (24-0, 16 KO) провели традиционную церемонию взвешивания в преддверии своего поединка.

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Как сообщает BoxingScene, Фьюри оказался на 12,7 килограмм тяжелее своего оппонента. Его вес составил 119,3 килограмма (263 фунта), в то время как вес его соперника - 106,6 килограмм (235 фунтов).

Отметим, что Фьюри оказался на 3 килограмма тяжелее, чем в своем предыдущем бою против Деонтея Уайлдера в декабре 2018-го года.

Напомним, поединок Тайсон Фьюри - Том Шварц состоится в Лас-Вегасе в ночь с 15-го на 16-е июня.

Ранее Фьюри заявил, что завершит карьеру, если не сумеет одолеть Шварца.

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Теги: бокс, Тайсон Фьюри, Том Шварц, церемония взвешивания, видео
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