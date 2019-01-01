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Майки Гарсия договорился о бое с Дэнни Гарсией

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Экс-чемпион мира в четырех весовых категориях решил продолжать свою карьеру в полусреднем весе.
Майки Гарсия
Майки Гарсия
Getty Images

Бывший чемпион мира в четырех весовых категориях Майки Гарсия сумел договориться о проведении поединка с экс-обладателем титулов в двух весовых категориях Дэнни Гарсией.

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По информации Boxingnews24, поединок, скорее всего, состоится в октябре, однако на данный момент точная дата боя еще неизвестна. Отмечается, что встреча боксеров может состояться в Лос-Анджелесе.

Таким образом, Майки Гарсия принял решение продолжить выступать в полусреднем весе. Отметим, что в предыдущем бою в этом дивизионе Гарсия уступил Эрролу Спенсу решением судей. Что касается Дэнни Гарсии, то он в последнем поединке нокаутировал Эдриана Гранадоса.

Ранее сообщалось, что Майки Гарсия пожаловался на сложность организации боя с украинцем Василием Ломаченко.

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Теги: бокс, Майки Гарсия, Дэнни Гарсия
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