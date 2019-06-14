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Президент WBO: Бой Мейвезера и Нурмагомедова? Кто такой Нурмагомедов?

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Валькарсель считает, что ММА никогда не обойдет бокс по популярности.
Хабиб Нурмагомедов
Хабиб Нурмагомедов
Getty Images

Президент Всемирной боксерской организации (WBO) Франциско Валькарсель высказался о возможном бое непобежденного Флойда Мейвезера и чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.

Функционер признался, что понятия не имеет, кем является российский боец смешанных единоборств.

"Обойдет ли ММА по популярности бокс? Я так не думаю. У бокса гораздо больше фанатов. И их армия постоянно растет, иногда за счет фанатов ММА. Тот же бой Конора Макгрегора с Флойдом Мэйуэзером добавил боксу немало новых поклонников.

ММА и бокс - это слишком разные миры. Если бы они бились по правилам ММА, то очевидно, что Макгрегор выбил бы всю дурь из Мейвезера, а на ринге у него шансов не было, хоть боксер из него и неплохой.

Бой между Мейвезером и Нурмагомедовым? Между Мейвезером и кем? Я знаю Флойда, но о втором парне не слышал. Я не слежу за ММА. Что касается возвращения Мейвезера на боксерский ринг, то все возможно. Посмотрим на Пакьяо - ему в июле биться с Китом Турманом, а там почему бы не организовать второй бой между ним и Флойдом", - заявил Валькарсель.

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Источник: rsport.ria.ru

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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  14.06.2019, 23:01
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