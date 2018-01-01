Усик занял второе место в рейтинге лучших чемпионов WBC в тяжелом весе за всю историю
Всемирный боксерский совет (WBC), в преддверии боя Гловацки против Бриедиса, обнародовал рейтинг десяти лучших чемпионов мира по версии WBC в тяжелом весе за всю историю. Об этом сообщает WBN.
Украинский боксер Александр Усик стал вторым в этом рейтинге, уступив только легендарному американцу Эвандеру Холифилду. Уроженец Симферополя удостоился быть в этом списке благодаря тому, что в 2018 году он сумел объединить все титулы в тяжелом весе, став абсолютным чемпионом мира.
Сейчас Александр планирует дебютировать в хэвивейте. Его следующим соперником может стать Карлос Такам.
Вашему вниманию рейтинг лучших чемпионов мира по версии WBC в тяжелом весе:
1. Эвандер Холифилд (США)
2. Александр Усик (Украина)
3. Хуан Карлос Гомес (Куба-Германия)
4. Дэвид Хэй (Великобритания)
5. Тони Белью (Великобритания)
6. Майрис Бриедис (Латвия)
7. Жолт Эрдеи (Венгрия)
8. Кшиштоф Влодарчик (Польша)
9. Жан-Марк Мормек (Франция)
10. Анаклет Вамба (Франция)
Напомним, бой Кшиштофа Гловацки и Майриса Бриедиса пройдет 15 июня в Риге. На кону этого поединка будет стоять вакантный пояс по версии WBC.
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