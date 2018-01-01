Усик занял второе место в рейтинге лучших чемпионов WBC в тяжелом весе за всю историю

Следующий чемпион определится 15 июня.

Всемирный боксерский совет (WBC), в преддверии боя Гловацки против Бриедиса, обнародовал рейтинг десяти лучших чемпионов мира по версии WBC в тяжелом весе за всю историю. Об этом сообщает WBN.

Украинский боксер Александр Усик стал вторым в этом рейтинге, уступив только легендарному американцу Эвандеру Холифилду. Уроженец Симферополя удостоился быть в этом списке благодаря тому, что в 2018 году он сумел объединить все титулы в тяжелом весе, став абсолютным чемпионом мира.

Сейчас Александр планирует дебютировать в хэвивейте. Его следующим соперником может стать Карлос Такам.

Вашему вниманию рейтинг лучших чемпионов мира по версии WBC в тяжелом весе:

1. Эвандер Холифилд (США)

2. Александр Усик (Украина)

3. Хуан Карлос Гомес (Куба-Германия)

4. Дэвид Хэй (Великобритания)

5. Тони Белью (Великобритания)

6. Майрис Бриедис (Латвия)

7. Жолт Эрдеи (Венгрия)

8. Кшиштоф Влодарчик (Польша)

9. Жан-Марк Мормек (Франция)

10. Анаклет Вамба (Франция)

Напомним, бой Кшиштофа Гловацки и Майриса Бриедиса пройдет 15 июня в Риге. На кону этого поединка будет стоять вакантный пояс по версии WBC.