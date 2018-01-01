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Уайлдер: Поражение Джошуа - величайшее унижение и огромный позор

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Деонтей Уайлдер раскритиковал Энтони Джошуа после его сенсационного поражения от Энди Руиса.
Энтони Джошуа (в центре) в нокдауне в бою с Энди Руисом (слева)
Энтони Джошуа (в центре) в нокдауне в бою с Энди Руисом (слева)
Getty Images

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер в очередной раз раскритиковал экс-чемпиона мира Энтони Джошуа за его поражение в бою против Энди Руиса.

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“Джошуа впервые провел бой в США. Его вознесли до небес, он уже обдумывал планы после Руиса, а тут такое сенсационное поражение нокаутом. На его месте я бы сгорел со стыда. Этот парень сдался, отказался продолжать.

Джошуа должен был стать великим боксером, и в случившемся я виню его промоутера, который постоянно отправлял его на съемки в роликах и заставлял давать интервью. Энтони должен был разобраться со своими проблемами, а его промоутеру нужно было перестать требовать так много внимания.

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Такой соперник, как Энди, четыре раза отправил Джошуа в нокдаун, после чего он просто сдался. Это поражение - величайшее унижение и огромный позор“, - приводит слова Уайлдера Bad Left Hook.

Напомним, Энди Руис нокаутировал Энтони Джошуа и отобрал чемпионские пояса. Вашему вниманию также видео нокаута и полное видео этого поединка.

После поражения Джошуа его команда активировала пункт о реванше в контракте с Руисом. Новоиспеченный чемпион хотел бы провести реванш в Мексике, а британец не против вновь сразиться в США.

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Теги: бокс, Деонтей Уайлдер, Энтони Джошуа, Энди Руис
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