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Майк Тайсон обвинил известного актера в том, что он разрушил его семью

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Известный экс-боксер заявил, что его бывшая жена изменила ему с Брэдом Питтом.
Майк Тайсон
Майк Тайсон
Getty Images

Легендарный экс-чемпион мира по боксу Майк Тайсон в своей книге “Бесспорная правда“ сделал откровенное признание об измене своей супруги.

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Как сообщает Hollywood Life, экс-жена Тайсона Робин Гивенс изменила своему супругу с обладателем премии Оскар Брэдом Питтом. Произошло это в конце 80-х годов. Тайсон сообщил, что он лично застал Робин в постели с именитым актером.

Отмечается, что Питт после случившегося умолял Тайсона не бить его. Однако экс-супруга боксера утверждает, что это ложь и отрицает свою связь с известным актером.

Ранее сообщалось, что жизнь Майка Тайсона существенно изменил прием психоделика.

Также известный спортсмен признался, что был членом банды и стрелял в людей.

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Теги: бокс, Майк Тайсон, Брэд Питт, измена
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