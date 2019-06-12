СМИ: Джошуа уволил тренера, с которым работал еще с любительского ринга

Американский боксер Антонио Тарвер уже предложил британскому спортсмену свои услуги.

Несколько британских СМИ заявили, что известный боксер Энтони Джошуа (22-1, 21 КО) после своего сенсационного поражения Энди Руису принял решение разорвать сотрудничество со своим тренером Робертом Маккрэкеном, который вел его еще с любителей.

Читай также: Хирн: Джошуа придется задуматься о своем будущем, если он проиграет Руису в реванше

Официально никто из окружения Джошуа не комментировал данную информацию, однако Энтони уже получил предложение от Антонио Тарвера, который готов стать новым тренером британца.

"Чемп, я тут слышал, что ты ищешь нового тренера. Если тебе реально нужен специалист мирового уровня, если ты реально собираешься дать новый виток своей карьере, то внеси меня в свой список.

У меня есть все: опыт, приобретенный на всех этапах карьеры, умение четко излагать свои мысли. И не существует боксерских стилей, с которыми я не знаю, как совладать. Дай мне шанс, и ты не пожалеешь", - написал Тарвер на своей страничке в Instagram.

Отметим, что Антонио Тарвер - американский боксер, выступавший в первой тяжелой весовой категории. Чемпион мира по версии IBO в первом тяжелом весе (2011), бывший чемпион мира в полутяжелой весовой категории (версия WBC, 2003 и 2004; версия IBF, 2003; версия WBA, 2004).

Напомним, 1 июня в Нью-Йорке Энди Руис сенсационно нокаутировал Энтони Джошуа и забрал у него чемпионские пояса. Вашему вниманию полное видео этого поединка.

После поражения Джошуа его команда активировала пункт о реванше в контракте с Руисом. Новоиспеченный чемпион хотел бы провести реванш в Мексике, а британец не против вновь сразиться в США.